Hellas Verona, Juric: "Kumbulla pronto per una big, ma vorrei rimanesse"

Tra i nomi accostati con più insistenza alla Lazio nelle ultime settimane c'è indubbiamente quello di Marash Kumbulla. Il difensore sembrava ad un passo dall'approdo in biancoceleste, poi l'inserimento dell'Inter e il tempo trascorso tra un colloquio e l'altro hanno raffreddato la pista. Ora la situazione pare essere in stand-by, con la dirigenza biancoceleste che non vuole spingersi oltre l'ultima offerta fatta recapitare al presidente Setti. In attesa di comprendere il futuro del classe 2000, Ivan Juric ha espresso la speranza di tenerlo per un altro anno tra le fila del Verona. Il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Kumbulla? È pronto per una grande squadra, anche se mi piacerebbe che rimanesse un altro anno. È una persona seria".

Inghilterra, idea per la riapertura degli stadi: contro il Galles a Wembley

Leiva, scongiurata la seconda operazione: Inzaghi lo aspetta ad Auronzo

TORNA ALLA HOMEPAGE