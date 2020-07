Inghilterra, idea per la riapertura degli stadi: contro il Galles a Wembley

In Inghilterra si giocherà ancora a porte chiuse nel mese di settembre. A ottobre però si pensa alla riapertura degli impianti e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'idea è di iniziare dall'amichevole che la nazionale dei Tre Leoni giocherà contro il Galles. Il test match in vista degli Europei del prossimo anno potrebbe così essere l'occasione per riabbracciare il pubblico a Wembley.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, FATTA PER IL RINNOVO DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO