Serie A, i due verdetti: Spezia salvo, Atalanta in Champions

Le partite delle 15 emettono due verdetti. Lo Spezia è matematicamente salvo, l'Atalanta invece si assicura la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta di oggi il Torino sempre più invischiato in zona retrocessione.

SPEZIA - TORINO - Partita a senso unico, dominata dalla squadra di Italiano che centra la salvezza con un turno d'anticipo. Apre le marcature Saponara, raddoppia nel primo tempo Nzola su rigore. A inizio ripresa dal dischetto Belotti regala un'illusione, spenta dal tris di Nzola e dal poker del neo entrato Erlic. Spezia che in virtù del 4-1 sale a quota 38 punti in classifica, granata fermi a 35 con il Benevento a 31: domani i sanniti se la vedranno con il Crotone, martedì ci sarà il recupero Lazio - Torino, poi all'ultimo turno scontro diretto tra Nicola e Pippo Inzaghi.

GENOA - ATALANTA - L'Atalanta vince 4-3 a Marassi e si qualifica per il terzo anno consecutivo in Champions League. Primo tempo a senso unico chiuso sul 3-0 dai bergamaschi grazie ai gol di Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa Shomurodov firma il 3-1, Pasalic il 4-1, ma poi grazie a Pandev e allo stesso Shomurodov il grifone si riporta in partita. La squadra di Gasperini si spaventa, ma tiene e sale a 78 punti in classifica.

