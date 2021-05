Roma - Lazio, senatori e debuttanti: ecco i volti nuovi della stracittadina

LAZIO ROMA - Il derby di Roma ritrova uno dei suoi protagonisti dal primo minuto. Se all'andata tornava tra i convocati, stasera Senad Lulic partirà dal primo munuto. Per il bosniaco potrebbe essere l'ultima stracittadina con l'aquila sul petto. L'eroe del 26 maggio insieme a Radu saranno i senatori della stracittadina, ma poi ci sarà un lungo elenco di calciatori alla prima esperienza nel derby della Capitale. In casa biancoceleste Musacchio e Andreas Pereira sperano di giocare qualche minuto della partirà più sentita della città. I quattro dovrebbero iniziare dalla panchina, ma potrebbero essere gettati nella mischia da Inzaghi a gara in corso. Tra i giallorossi, la flotta degli esordienti è più numerosa, con Carles Perez, Fuzato e Kumbulla. Il portiere dovrebbe partire titolare, mentre gli altri due sperano di dire la loro a gara in corso