Serie A, i risultati delle 15: valanga Udinese, colpo scudetto del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincono Napoli e Udinese le due gare delle 15 della 31esima giornata di Serie A. I friulani annichiliscono il Cagliari tra le mura amiche della Dacia Arena. Una vera e propria valanga bianconera si abbatte sugli uomini di Mazzarri che erano andati in vantaggio con Joao Pedro. La rimonta porta la firma di Molina, Becao e tre volte di Beto che si porta il pallone a casa. Colpaccio decisivo in chiave scudetto del Napoli che espugna Bergamo con il risultato di 3-1. Insigne e Politano per il doppio vantaggio. De Roon accorcia per l'Atalanta ed Elmas chiude i conti. I partenopei di Spalletti agganciano momentaneamente il Milan in testa alla classifica. E stasera c'è Juventus-Inter.