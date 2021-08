Serie A, il Bologna ferma l'Atalanta: al Gewiss stadium finisce 0-0

Non solo la Lazio in campo in questo pomeriggio di anticipi della seconda giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium si è infatti giocata in contemporanea anche Atalanta - Bologna, gara conclusasi con il risultato di 0-0. Dopo la vittoria ottenuta nel finale in casa del Torino alla prima di campionato la Dea non è riuscita a dare continuità, mentre i ragazzi di Mihajlovic salgono a quota 4 punti dopo il successo casalingo contro la Salernitana. Bravi i rossoblù a resistere agli attacchi degli uomini di Gasperini e pareggio prezioso portato a casa.