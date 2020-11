Serie A, il programma della settima giornata: si parte oggi con Sassuolo-Udinese

Concluso il turno di coppe europee, è già tempo di pensare al campionato. Oggi si apre la settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta delle Nazionali. Questa sera, ore 20:45, va in scena Sassuolo - Udinese al Mapei Stadium. I neroverdi per dare continuità al successo con il Napoli e per conquistare, almeno fino a domenica, il primo posto in classifica. I friulani, reduci da due sconfitte contro Milan e Fiorentina, hanno bisogno di punti in chiave salvezza. Tre le gare in programma sabato, Cagliari - Sampdoria (ore 15), Benevento - Spezia (ore 18) e Parma - Fiorentina (ore 20:45). Tutte le big in campo domenica a partire dalle 12:30. All'Olimpico si affrontano Lazio e Juventus. Alle 15, Atalanta -Inter, Genoa - Roma e Torino - Crotone. Alle 18, il Napoli fa visita al Bologna di Mihajlovic. Chiude la giornata il match di San Siro tra Milan e Hellas Verona alle 20:45.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6/11

Sassuolo - Udinese ore 20:45

Sabato 7/11

Cagliari - Sampdoria ore 15

Benevento - Spezia ore 18

Parma - Fiorentina ore 20:45

Domenica 8/11

Lazio - Juventus ore 12:30

Atalanta - Inter ore 15

Genoa - Roma ore 15

Torino - Crotone ore 15

Bologna - Napoli ore 18

Milan - Hellas Verona ore 20:45

