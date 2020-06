Serie A, il Torino tira un sospiro di sollievo: vittoria di misura sull'Udinese

Minimo sforzo, massimo risultato per il Torino che vince 1-0 contro l’Udinese in una sfida cruciale in ottica salvezza. I granata si tirano parzialmente fuori dalle zone calde della classifica raggiungendo il tredicesimo posto a quota 31 punti. Partita maschia e ricca di errori tecnici risolta dal missile mancino di Belotti e dagli ottimi interventi di Sirigu. Il gallo raggiunge la doppia cifra in Serie A per il quinto anno consecutivo, nessuno come lui tra i calciatori in attività. Più complicata la situazione per l’Udinese che rimane a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Nell’altra partita delle 21:45, il Parma dilaga a Marassi e batte il Genoa 4-1 grazie a uno scatenato Cornelius autore di una tripletta.

