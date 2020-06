Serie A, il Napoli batte 2-0 il Verona e si porta a -3 dalla Roma

Il Napoli stende l’Hellas Verona al Bentegodi con un secco 2-0. Un gol per tempo per i ragazzi di Gattuso che portano a casa una vittoria importante in una partita insidiosa. Gara molto equilibrata decisa dalle reti di Milik e Lozano. I partenopei accorciano sulla Roma portandosi a sole tre lunghezze in attesa della partita di domani tra i giallorossi e la Sampdoria. Continua il momento positivo per il Napoli che conferma il suo periodo di forma dopo il trionfo in Coppa Italia. Nell’altra partita delle 19:30, il Cagliari trova una vittoria che, in campionato, mancava da dicembre. Il gol di Simeone allo scadere mette al tappeto la Spal.

PSG, tre calciatori e un membro dello staff positivi al Covid 19

Scudetto, Viviano: "Non so se l'Inter può rientrare. Su Juventus e Lazio..."

TORNA ALLA HOME PAGE