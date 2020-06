PSG, tre calciatori e un membro dello staff positivi al Covid 19

Il PSG ha comunicato sui suoi canali social la positività di tre calciatori e un membro dello staff tecnico al coronavirus. I test effettuati a tutta la squadra hanno mostrato la presenza di 4 casi di Covid 19 precedenti. Le persone in questione sono asintomatiche e attualmente non più contagiose, per questo da domani riprenderanno il programma di allenamento. La Ligue 1 è stata sospesa ma il club parigino deve ricominciare le attività in vista delle final eight di Champions League.

