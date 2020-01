Serie A, il Toro incorna la Roma: doppietta di Belotti, giallorossi ko

La domenica di Serie A si chiude con Roma - Torino. Partono subito forte i granata, che al minuto 8 colpiscono il palo: Belotti incrocia col destro, Pau Lopez devia sul legno. I ritmi sono alti sin dalle prime battute, entrambe le compagini sfoderano la giusta carica agonistica. De Silvestri e Lukic hanno le palle giuste per portare in vantaggio gli ospiti, ma non riescono a colpire. Dal canto suo la Roma va vicino alla rete con Pellegrini, ma Sirigu si supera e para. Proprio allo scadere dei primi 45 minuti, arriva il gol che sblocca la gara. Rincon serve Belotti, che buca la porta con una potente conclusione mancina. Nella seconda frazione la Roma prova a recuperare lo svantaggio, costringendo spesso il Torino a difendersi con tutti i suoi effettivi. Il muro granata non cede, e addirittura a 5 minuti dal termine gli uomini di Mazzarri conquistano un rigore. Dopo aver consultato il Var, l'arbitro ravvisa un colpo di mano di Smalling e concede il penalty. Dagli 11 metri Belotti non sbaglia e fa 2 a 0. Inutili gli sforzi in extremis dei giallorossi, che nonostante i 7 minuti di recupero sono costretti ad arrendersi. La Lazio, in virtù della vittoria conquistata a Brescia, ha ora 4 punti di vantaggio e occupa stabilmente il terzo posto. I biancocelesti, inoltre, devono recuperare la gara con il Verona.

LAZIO, ESCLUSIVA A ERIKSSON

LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE