Serie A, in campo Atalanta - Napoli e Milan - Spezia: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Federico De Luca

Il tredicesimo turno di campionato prosegue con le partite del sabato, dopo l'anticipo tra Udinese e Lecce terminato in parità. Oggi, alle 15 l'Empoli ospita il Sassuolo. Entrambe alla ricerca di punti dopo le sconfitte dell'ultimo turno, rispettivamente contro Atalanta e Napoli. Alla stessa ora la Salernitana incontra la Cremonese. I campani, dopo la vittoria contro la Lazio vogliono dare continuità. La squadra di Alvini è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Alle 18.00 l'Atalanta ospita il Napoli. La Dea, dopo la vittoria a Empoli, vuole rimanere agganciata alle posizioni di vertice. La squadra di Spalletti vuole allungare in testa alla classifica. Ma contro la formazione di Gasperini dovrà rinunciare a Kvaratskelia infortunato. Alle 20.45 il Milan sfida lo Spezia. I Campioni d'Italia devono vincere per non perdere ulteriore terreno dalla capolista. Al momento distante 6 punti.

