Serie A, in campo l'Inter e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Prosegue la diciassettesima giornata dopo i quattro anticipi del venerdì: le vittorie in trasferta di Lazio, Genoa e Fiorentina rispettivamente contro Empoli, Sassuolo e Monza e il pareggio tra Salernitana e Milan. Oggi si chiude con altre sei partite. Alle ore 12:30, il Frosinone riceve la Juventus. I bianconeri vogliono conquistare l'Intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante quattro punti. Alle 15:00 sono in programma due gare: Bologna-Atalanta e Torino-Udinese, mentre alle 18:00: Verona-Cagliari e Inter- Lecce. Chiude la giornata alle 20:45, il big match per la zona Champions tra Roma e Napoli.

TORNA ALLA HOMEPAGE