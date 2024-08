Serie A, in campo la Juve e non solo: il programma odierno

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi si chiude la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30, il Cagliari riceve il Como. I padroni di casa vogliono conquistare i primi tre punti davanti al loro pubblico, dopo il pari della scorsa settimana contro la Roma. I ragazzi di Fabregas proveranno a conquistare i primi punti della stagione per abbandonare l'ultimo posto in classifica in compagnia del Lecce a zero punti. In serata, alle 20:45, il Verona ospita la Juventus. I gialloblu, dopo i tre punti conquistati contro il Napoli tenteranno un'altra impresa. I ragazzi di Motta vogliono vincere per conquistare il primo posto in classifica in solitaria, dopo i primi due turni.