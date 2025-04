Serie A | Inter, Juve e non solo: il programma della giornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata la trentaduesima giornata di Serie A. Ieri alla Dacia Arena il Milan ha travolto l'Udinese per quattro reti a zero, rilanciandosi così per un posto in Europa. Nella giornata di oggi si partirà con un match fondamentale per la zona salvezza, quello tra Venezia e Monza. Dopodichè, l'Inter continuerà la sua corsa verso lo scudetto e ospiterà il Cagliari. Infine, nella serata, la Juventus ospiterà il Lecce per cercare di conquistarsi un posto in Champions League. Ecco il programma della giornata:

VENEZIA - MONZA (Ore 15:00)

INTER - CAGLIARI (Ore 18:00)

JUVENTUS - LECCE (Ore 20:45)