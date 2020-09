Serie A, Inzaghi e Gasperini sono gli allenatori più "longevi" del campionato

La Serie A sta per ripartire e se molte squadre si affideranno a nuovi allenatori c'è chi può contare su delle certezze ormai da qualche anno. Stiamo parlando in particolare di Lazio e Atalanta che affronteranno la Serie A per la quinta stagione consecutiva con lo stesso tecnico. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini infatti sono sulle due panchine dal 2016 e sono i mister più longevi in tal senso. Entrambi hanno raggiunto obiettivi importanti e quest'anno avranno voglia di riconfermarsi, soprattutto il biancoceleste che ha riportato la Lazio in Champions dopo 13 anni.

