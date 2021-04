Serie A, Irrati: "Il VAR è un vantaggio per tutti. Ecco perché alcuni non lo consultano"

Dopo Orsato a 90° Minuto, ieri sera è toccato a Massimiliano Irrati presenziare a La Domenica Sportiva. L'idea di far parlare gli arbitri, dopo anni di silenzi, parte dal neo presidente AIA Trentalange e pare stia riscuotendo successo. Il direttore di gara della sezione di Pistoia ha parlato del VAR: "Siamo molto migliorati rispetto al passato ed è un vantaggio per tutti. L’arbitro più bravo deve stare in campo, se fa meno errori per il Var è più facile. Perché alcuni non lo consultano? Al monitor c’è un arbitro e deve prima decidere e poi scegliere se è un caso oggettivo o opinabile. È la cosa più difficile. Un ex giocatore con noi? Perché no?".