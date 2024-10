Serie A, Juve - Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

Alla ripresa dopo la sosta, la Lazio vola a Torino per affrontare la Juventus di Thiago Motta. Scontro ad alta quota, con le due squadre che si trovano attualmente nei primi quattro posti a pari punti in campionato (13). La gara, in programma sabato 19 ottobre alle 20:45, sarà trasmessa in co-esclusiva Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, e Sky Sport dove sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e SkyGO.