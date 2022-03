Serie A, l’Inter pareggia allo scadere: ma il Torino recrimina per un rigore - FOTO

Il posticipo della domenica di Serie A termina con un pareggio. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, l'Inter acciuffa il pari nei minuti di recupero grazie a Sanchez. Una gara divertente giocata molto bene dai granata che vedono sfumare all'ultimo i tre punti. Ad andare in vantaggio sono proprio i padroni di casa con Bremer che con il piattone buca Handanovic in mischia. Pochi minuti dopo Ranocchia atterra in modo evidente Belotti in area di rigore. Per Guida è tutto regolare, ma il contatto è netto e il Toro si infuria. Il match prosegue con gli uomini di Juric che mancano in più occasioni il gol della sicurezza. Al 93esimo arriva la beffa con la rete di Sanchez. L'Inter sale a 59, con una partita in meno, a -1 dal Napoli e a -4 dalla capolista Milan.