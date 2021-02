Serie A, l'Inter strapazza il Genoa e va a +7. Sorridono anche Udinese e Cagliari

L'Inter saluta tutti e se ne va. In attesa di conoscere il risultato di questa sera del Milan contro la Roma, la squadra di Conte si sbarazza del Genoa e allunga a +7 sulla seconda. Tutto facile per i nerazzurri che sbloccano il risultato dopo appena 32 secondi con Lukaku. Nella riprea i padroni di casa mettono al sicuro il risultato grazie alle reti di Darmian e del neo entrato Sanchez. Vittorie importanti anche per Udinese e Cagliari: alla Dacia Arena la decide un colpo di testa di Nestorovski a meno di cinque minuti dalla fine del match con la Fiorentina, mentre Semplici può già sorridere per il successo a Crotone firmato da Pavoletti e Joao Pedro.