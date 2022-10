Serie A, l'Udinese rimonta il Verona nel recupero: friulani a ridosso della vetta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Udinese non si ferma più. La squadra di Sottil ha battuto anche l'Hellas Verona, portando a casa la sesta vittoria consecutiva e salendo al terzo posto in classifica a quota 19, dietro a Napoli e Atalanta con 20 e davanti a Lazio e Milan con 17. In vantaggio al 23' sono andati gli scaligeri con Doig, ma nella ripresa Beto al 70' e Bijol al 93' hanno ribaltato il risultato (terza rimonta consecutiva dopo Sassuolo e Inter). La prossima settimana l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena l'Atalanta in una sfida tra due delle tre squadre che al momento guidano il campionato.