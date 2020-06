Serie A, la classifica del 2020 vede prima la Lazio: i dettagli

Il 2020 fino ad ora è stato molto particolare: eventi importanti hanno caratterizzato i primi mesi di quest'anno. In particolare il Coronavirus si è reso protagonista da febbraio, rivoluzionando la vita quotidiana di tutti noi. Il virus pandemico ha causato anche lo stop della Serie A, tra le tante cose, ma finalmente ora il campionato è ripartito alla grande. In questi primi mesi dell'anno solare in corso, sono stati disputate 11 giornate e la squadra che ha collezionato più punti (29) è stata la Lazio. C'è da dire che i ragazzi di Inzaghi, da gennaio ad ora, hanno disputato una gara in più rispetto agli altri (il recupero con il Verona del 5 febbraio, ndr), ma se anche non si contasse quel pareggio, i biancocelesti sarebbero comunque primi. Il Brescia chiude la graduatoria con soli 4 punti.

LA CLASSIFICA - 29 Lazio*

27 Juventus

26 Atalanta

21 Milan

21 Napoli

20 H. Verona*

19 Inter

15 Bologna

15 Genoa

15 Sassuolo

14 Fiorentina

14 Parma

13 Roma

11 Sampdoria

10 Lecce

10 Torino

10 Udinese

9 Cagliari

6 SPAL

4 Brescia

*Una gara in più

Si ringrazia Numericalcio.it per i dati

