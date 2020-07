Serie A, la Sampdoria batte il Parma 3-2 e ipoteca la salvezza

Cinque gol nell’anticipo della domenica di Serie A. La Sampdoria espugna il Tardini in rimonta 3-2 ipotecando la salvezza. Il Parma va sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Gervinho e all’autogol di Bereszynski. Nella ripresa i blucerchiati ribaltano il punteggio con Chabot, Quagliarella e Bonazzoli. Sorpasso in classifica per gli uomini di Ranieri che superano il Parma e si portano al 12esimo posto a quota 41 punti.