Serie A, Lazio-Fiorentina: cosa dicono i bookmakers? Quote e pronostici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La corsa all'Europa della Lazio riparte dal match casalingo contro la Fiorentina. Una partita tutt'altro che scontata visto che la squadra allenata da Vincenzo Italiano sta facendo abbastanza bene in questo avvio di stagione. I toscani al momento sono avanti di 4 lunghezze in classifica ragion per cui vincere diventa fondamentale per poter colmare ancor di più le distanze. Entrambe però dovranno fare i conti con un po' di stanchezza dovuta agli impegni di coppa.

Lazio leggermente favorita per i bookmakers, ma in generale regna l'equilibrio

Per effetto di ciò, una vittoria dei biancoocelesti è quotata da Betclic a 2.23. Il pareggio invece è pagato a 3.40 e il successo viola a 3.25. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.93 e l’Under 2.5 a 1.85. Passando al risultato esatto per Betclic il più probabile è l'1-1 così come capitato lo scorso anno. La quota in questo caso è 6,80 euro. L'altra ipotesi più accreditata è l’1-0 in favore dei biancocelesti che Betclic quota a 9.00. Sisal invece ha fissato la quota a 8.50 euro.

Possibili goleador: Immobile e Pedro vs Nico Gonzalez e Nzola

Passando a quelli che potrebbero essere i protagonisti del match per i padroni di casa spiccano Immobile e Pedro. Il primo vuole ritrovarsi dinanzi alla sua gente mentre il secondo dopo il gol e la buona prestazione in Champions League vuole incidere anche in campionato dove al momento è a secco. Per Betclic il gol del centravanti vale 2,25 euro mentre quello dello spagnolo 4,40 euro.

Sul fronte viola il protagonista assoluto di questo avvio di stagione è Nico Gonzalez che ha già siglato 7 gol tra Serie A e Conference League. Betclic lo quota a 3,10 euro. Più alte le quote dei due attaccanti che finora stanno andando ad intermittenza. Un gol di Beltran o di Nzola sono pagati 3,50 euro.