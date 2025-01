Serie A | Lazio, il giudice sportivo ferma Baroni: le decisioni

La ventiduesima giornata di Serie A si è conclusa e la Lega, come di consueto, ha reso note le decisioni del giudice sportivo tramite i canali ufficiali. In casa Lazio, che domenica ha affrontato la Fiorentina all'Olimpico, è stata confermata la squalifica di una giornata per Marco Baroni, il tecnico sarà costretto a assistere dalla tribuna alla sfida col Cagliari in programma lunedì 3 febbraio all'Unipol Domus. Inoltre, è stato sanzionato Pedro con un'ammonizione "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara". Per lo spagnolo si tratta del secondo cartellino.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 28/01