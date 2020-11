Serie A, Lazio - Udinese: dove vederla in tv e in streaming: Sky o DAZN?

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria con lo Zenit che la Lazio di Simone Inzaghi si proietta subito alla prossima sfida, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Avversario dei biancocelesti l'Udinese. Il lunch match della settimana sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, che offre la possibilità di vederlo anche su un qualsiasi dispositivo compatibile con l'applicazione (smartphone, pc, tablet, Amazon Fire Stick, Chromecast). Inoltre sarà visibile anche per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky DAZN sul canale satellitare DAZN1.

