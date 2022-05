Serie A, le partite di oggi: nel pomeriggio ping pong scudetto

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A, insieme alla Premier League, è l'unico campionato dei top 5 europei a non conoscere ancora la squadra campione di questa stagione. Quattro giornate separano i club dai verdetti finali, ma c'è ancora tanto da dire in campo. Oggi si gioca la 35^ giornata, importante per le sorti di chi si gioca il primo posto e chi vuole andare in Europa. Apre la Juventus che alle 12:30 ospita il Venezia. Alle 15:00 due partite: Empoli-Torino e Milan-Fiorentina, piatto forte di giornata. Poco dopo, alle 18:00, ai rossoneri risponderanno i nerazzurri: l'Inter andrà a Udine per rimanere aggrappata ai cugini. Chiude la domenica Roma-Bologna, fondamentale per capire chi andrà in Europa e chi si leccherà le ferita a casa.