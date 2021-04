Serie A, Lukaku spazza via il Bologna: l’Inter vola verso lo scudetto

La ventinovesima giornata di Serie A si chiude con il l'importante successo dell'Inter sul campo del Bologna. Al Dall'Ara non ci sono tantissime occasioni. La squadra di Conte, solida e cinica, sfrutta al massimo le sue occasioni e non concede tantissimo ai rossoblu che comunque ci provano con orgoglio. Il match viene deciso dopo 32 minuti dal tap in di Lukaku che corregge in porta la respinta di Ravaglia proprio su un suo colpo di testa. Potrebbe essere lo strappo decisivo nella corsa scudetto per i nerazzurri che, con una partita in meno, si portano a +8 sul Milan.