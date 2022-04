Serie A, lunedì da leoni: sui social ci si sveglia con la "fame di Lazzari" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prima ha "subito" la novità, arrivando ad essere addirittura tra i calciatori in uscita in casa Lazio. Poi il gol con l'esultanza polemica, l'infortunio, ora il ritorno in campo. Manuel Lazzari ha dimostrato di meritare un posto di primo piano nella formazione biancoceleste. Lo sa bene Sarri che, oltre a parlarne positivamente in conferenza stampa, ha ammirato il gran gol siglato dall'esterno ex Spal contro il Sassuolo sabato pomeriggio all'Olimpico. La Serie A ha deciso di iniziare la "giornata social" del lunedì condividendo proprio la prodezza di Manuel. Poi ha aggiunto: "Svegliarsi con la fame di Lazzari". Di seguito il post in questione:

