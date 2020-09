Serie A, Malagò: "Ok ai fondi se aiutano a fare investimenti"

I diritti Tv della Serie A del prossimo triennio saranno affidati ad una media company gestita da fondi privati. Questa è stata la decisione approvata dalla Lega in Assemblea lo scorso mercoledì. Nella giornata di oggi il presidente del CONI Malagò ha commentato questa scelta ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Tutto ciò che serve per migliorare lo stato delle cose è sempre positivo. Se questo aiuta a fare investimenti bene. E' una partita che bisogna vedere come va a finire, come indicazione di partenza ha una sua logica e una sua forza. Vediamo i decreti attuativi di questa materia".

VALORI GONFIATI - "Certi valori di cartellino e anche di ingaggio che non rappresentano la realtà probabilmente nel breve termine, come in altri settori, ci sarà una ridimensionata. Ritengo questo indispensabile, siamo figli delle dinamiche dei flussi finanziari".

