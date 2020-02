Serie A, “Mazzata” del Sassuolo al 90': sprofonda la Spal

Rimontati e affondati. Al Paolo Mazza di Ferrara, è una “Mazzata” di Boga a infrangere anche oggi i sogni di 3 punti in casa Spal. Che botta, ancora, sempre in rimonta. Perché il Sassuolo va sotto per colpa della strana coppia Consigli-Bonifazi. Il primo esce disgraziatamente sulla punizione di Castro - scontrandosi con Obiang -, il secondo ne approfitta e incorna l'1-0 Spal. È solo un'illusione. Che dura dal 24' al 65'. Quaranta minuti di buona difesa da parte degli uomini di Semplici. Puliti, ordinati. Fino alla folle scivolata di Tomovic su Boga in area di rigore. Giacomelli non ha dubbi, rigore netto: lo insacca Caputo. La Spal, incrinata, inizia a sgretolarsi. L'organizzazione difensiva è solo un ricordo lontano, subentra la paura. Il Sassuolo sfiora più volte il vantaggio, anche se un palo di Murgia rischia di ribaltare l'inerzia del match. Non sarà così, bisognerà aspettare il 90': assist perfetto di Berardi, colpo di testa di Boga, 1-2. “Mazzata” finale, forse anche sulle speranze salvezza dei ferraresi.

PARMA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

PARMA - LAZIO, I CONVOCATI DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE