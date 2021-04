Serie A, Nanni preoccupato per il focolaio in Nazionale: "Situazione allarmante"

Il calcio italiano ora è in pericolo. Il focolaio scoppiato in Nazionale dopo la sosta per le qualificazioni ai Mondali del 2022, sta facendo tremare i club di Serie A. All'ANSA Gianni Nanni, responsabile sanitario dei club del campionato, nonché medico del Bologna, ha detto: "E' una situazione di allarme. Noi al Bologna abbiamo Soriano e dobbiamo controllare lui: lo faremo con tamponi continui e spogliatoio personalizzato fino a sabato, giorno della partita con l'Inter".