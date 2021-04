Juventus, Bonucci positivo al Covid: è in isolamento domiciliare

Altro positivo in Nazionale e nel campionato italiano. Il calciatore della Juventus Leonardo Bonucci è infatti risultato positivo al coronavirus che ha partecipato anche al ritiro degli azzurri e solo tre giorni fa ha giocato accanto a Francesco Acerbi in difesa nella gara contro la Bulgaria. Questo il comunicato del club: "Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare".

