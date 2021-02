Serie A, non solo la Lazio, ecco le sfide di oggi: apre Spezia - Parma, chiude la Juve

La Lazio scenderà in campo al Dall'Ara alle 18 per sfidare il Bologna. Ma la squadra di Inzaghi e quella di Mihajlovic non saranno le sole a essere impegnate in un "saturday match". Altre quattro compagini sono pronte a darsi battaglia in giornata. Si tratta di Spezia - Parma, che si affronteranno alle 15 allo stadio "Alberto Picco", e Verona - Juventus, che chiuderanno di fatto il sabato calcistico in attesa delle sfide di domani. Juric e Pirlo sono pronti per il match, che avrà inizio alle 20.45 al "Bentegodi". Gli altri club dovranno attendere ancora qualche ora per fare il proprio ingresso sul rettangolo verde: sono sei le sfide che si disputeranno di domenica. Di seguito il programma di oggi:

Spezia-Parma, ore 15:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Bologna-Lazio, ore 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Verona-Juventus, ore 20:45. La partita sarà visibile su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky).

Bologna - Lazio, il club si carica sui social: abbraccio da squadra - FOTO

Cassano: "Italiane scadenti in Champions, hai visto Musiala con la Lazio?"

TORNA ALLA HOMEPAGE