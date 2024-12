Serie A, non solo Lazio: il programma della giornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata la diciassettesima giornata di Serie A. Nella giornata di ieri, il Milan ha vinto in trasferta contro l'Hellas Verona grazie al gol del sempre più decisivo Reijnders. Questo sabato vedrà scendere in campo la Lazio di Baroni che cerca il riscatto, ma di fronte avrà un Lecce rinvigorito dall'arrivo di Giampaolo. Non ci sarà però solo Lecce - Lazio: aprirà la giornata il Torino, il quale sarà impegnato nella dura sfida al Bologna; mentre nel tardo pomeriggio il Napoli andrà a Genova a sfidare la squadra di Vieira, che è in netta ripresa nonostante le difficoltà. Ecco di seguito il programma della giornata:

TORINO - BOLOGNA (Ore 15:00)

GENOA - NAPOLI (18:00)

LECCE - LAZIO (20:45)