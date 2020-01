Serie A, oggi terza assemblea elettiva: regna il caos

In Via Rosellini, oggi, per la Serie A si terrà la terza assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il caos prevale, ma per arrivare a una conclusione basta ottenere la semplice maggioranza (11 voti). Al momento alla guida c'è Abete, come commissario ad acta. La Serie A si è divisa in due fazioni, quella dei "big" e dei "lotitiani". Motivo per cui non filtra grande ottimismo. Il presidente eventualmente eletto, si ritroverebbe ad affrontare una situazione complicata potendo far conto su una maggioranza veramente risicata. La vicenda Miccichè docet. Da settimane è pressato da Juventus e Inter, a cui ha concesso un'apertura, ma la sua posizione è chiara: "Ad oggi non sono assolutamente disponibile a tornare alla guida della Lega Serie A". Ma come ottenere un'ampia maggioranza per dare solidità all'incarico? Una delle due fazione dovrebbe inevitabilmente sciogliersi. Nell'ultima Assemblea Dal Pino era arrivato a 13 voti, ma non c'è la certezza che ad oggi ancora li possa ottenere. Resta comunque il candidato più probabile. In caso di fumata nera, gli organi di Via Rosellini sarebbero a rischio perchè il 16 scadono i 45 giorni limite dalla prima Assemblea per l'elezione. Sarà fumata bianca?

