Serie A, ormai si gioca in sedici: Sarri ultimo in una speciale classifica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Le partite di Serie A ormai si giocano in sedici uomini. Il passaggio dalle tre alle cinque sostituzioni ha segnato radicalmente lo sport più bello del mondo. Nel campionato italiano sono sei le squadre che in queste prime sette giornate le squadre che sono sempre ricorse ai cinque cambi, quindi 35: Inter, Napoli, Monza, Cremonese, Lecce e Fiorentina. Subito sotto a quota 34 ci sono Sampdoria, Atalanta, Udinese e Lazio. La squadra ad averne effettuati di meno è il Torino con 28. Per quanto riguarda i giocatori, quelli ad essere entrati dalla panchina più volte (6) sono Mikael Egill Ellertsson dello Spezia e Matteo Cancellieri della Lazio. Gotti e Sarri, tra l'altro, sono i due allenatori che hanno mandato in campo il minor numero di calciatori, 20 in 7 gare. C'è anche chi però non esce mai dal terreno di gioco e che sin qui ha disputato tutti i minuti possibili in campionato. Esclusi i portieri, gli stacanovisti sono sedici. Tra loro Nzola e Ciro Immobile che però rischia di saltare i suoi primi minuti nel match contro lo Spezia causa infortunio.