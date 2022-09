Serie A, Pandev: "Lazio mai stata così forte. Con Inzaghi a Formello..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il turno europeo ha già lasciato spazio al campionato, con la Lazio impegnata sul campo della Cremonese per riscattare il ko contro il Midtjylland. La rassegna stampa di Radiosei ha riportato le parole di Goran Pandev sugli equilibri della Serie A, che tirano in ballo anche la squadra di Maurizio Sarri: "Questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni, Roma e Lazio ad esempio non sono mai state così forti. Spero però che Simone Inzaghi riesca dove non è riuscito l’anno scorso, vincere lo scudetto era l'obiettivo". Poi un aneddoto che riguarda Simone Inzaghi ai tempi in cui era calciatore: "Le racconto questo: a Formello ripeteva a memoria le formazioni delle squadre di C, noi lo guardavamo stupiti. Me lo aspettavo sarebbe arrivato tra i grandi".