Serie A, posticipato l’inizio del campionato di Inter e Atalanta

Nella giornata di oggi il Consiglio Federale ha di fatto ufficializzato la data in cui avrà inizio la nuova stagione di Serie A. I match si disputeranno nel weekend del 19-20 settembre, non per tutti però. Inter e Atalanta infatti avevano chiesto una proroga in merito visti gli impegni di Champions ed Europa League che li hanno tenuti a lavoro fino a qualche settimana fa. Come riporta Sky Sport la richiesta è stata accolta e quindi la squadra di Conte e quella di Gasperini inizieranno il loro campionato il 26 settembre.

