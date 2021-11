Serie A, primo ko del Milan: a Firenze Vlahovic batte Ibrahimovic

Spettacolo al Franchi, dove una grande Fiorentina batte il Milan, infliggendogli la prima sconfitta della stagione. Torna l'incubo Vincenzo Italiano per i rossoneri, che come a febbraio a La Spezia cadono contro l'organizzatissima squadra del tecnico nato a Karlsruhe, capace di segnare quattro gol ai rossoneri. Mattatore della serata Dusan Vlahovic, che di fronte al suo idolo Ibrahimovic segna una doppietta, mettendo ko il Diavolo nel finale, dopo un disperato tentativo di rimonta da parte dei rossoneri. Viola avanti 3-0 con Duncan, Saponara e Vlahovic, poi doppio Ibra. Nel finale ancora il serbo e l'autogol di Venuti a tempo scaduto per il 4-3 finale. Con questo ko, i rossoneri ora rischiano la testa della classifica, che verrà decisa domani da Inter-Napoli.