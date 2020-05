Serie A, Rizzoli: "Dialogo con arbitri? Il rispetto parte dalla distanza"

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli in un'intervista a SportMediaset ha spiegato come si potrà interloquire con i direttori di gara: "Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara. Quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza". Perplessità invece per quanto riguarda eventuali dichiarazioni pubbliche dei fischietti: "Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l'apertura delle comunicazioni".

