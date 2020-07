Serie A, Roma - Inter 2 - 2: Lazio a due punti dal matematico quarto posto

Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. La squadra di Conte va in vantaggio con de Vrij dopo quindici minuti dal fischio d'inizio, per poi essere rimontata dai giallorossi, prima con Spinazzola e poi con Mkhitaryan. Il pareggio arriva dai piedi di Romelu Lukaku, entrato a partita in corso al posto di Lautaro. Il belga spiazza Pau Lopez dagli undici metri, concretizzando il calcio di rigore concesso da Di Bello per il fallo di Spinazzola ai danni di Moses. Le due compagini ottengono un punto ciascuna, praticamente inutile per le loro sorti in campionato. La squadra di Fonseca rimane a undici punti dalla Lazio quarta in classifica, che domani sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium. L'inter sale a 72, a cinque lunghezze dalla capolista. Alla squadra di Conte rimane attaccata l'Atalanta, che ieri si era fermata sull'1-1 contro il Verona. In una situazione di questo tipo, i biancocelesti hanno ancora bisogno di due punti per raggiungere l'aritmetica qualificazione in Champions League. Con gli scontri diretti pari, potrebbe essere sufficiente anche un solo punto, considerato il vantaggio finora accumulato dalla squadra di Inzaghi sulla Roma in quanto a differenza reti (+33 contro +17).

Serie A 2019/2020 - 34ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 19 luglio 2020, ore 21:45

Roma - Inter 1-1

Formazioni Ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Barella; Martinéz, Sánchez.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Cecconi - Galetto

Quarto Uomo: Giua

Var: Guida

Avar: Di Vuolo

90'+4' - Triplice fischio dell'arbitro, finisce Roma-Inter.

90'+4' - Ennesimo corner per l'Inter, con Eriksen pronto a battere dalla bandierina. Scavalcato Pau Lopez.

90'+2' - Calcio di punizione in favore dell'Inter: calcia Eriksen, spazza sempre Bruno Peres.

90'+2' - La conclusione di Lukaku viene murata da Bruno Peres. L'Inter continua a spingere per conquistare la vittoria.

87' - Dal dischetto Lukaku spiazza Pau Lopez, regalando il pareggio alla propria squadra.

86' - Errore clamoroso di Spinazzola, che colpisce al ginocchio Moses. Sarà calcio di rigore per l'Inter.

83' - Doppio cambio per Fonseca: escono Pellegrini e Mkhitaryan, entrano Perotti e Perez.

82' - Ultima sostituzione per l'Inter: esce Bastoni, entra D'Ambrosio

80' - Barella conclude da fuori area,s'immola Veretout che ferma sul nascere un possibile pericolo per la Roma.

79' - Cross di Moses per Lukaku, ma la palla arriva direttamente tra le mani di Pau Lopez.

73' - Esce dal campo anche Ibanez, entra Smalling.

72' - Pau Lopez viene ammonito dall'arbitro Di Bello per perdita di tempo nella rimessa.

70' - Intervento falloso di Mancini su Sanchez e calcio di punizione da posizione interessante per l'Inter. Eriksen calcia ma centra in pieno la barriera.

69' - Altra sostituzione per l'Inter: esce Gagliardini ed entra Eriksen.

68' - Crampi per Diawara, che esce dal campo sostituito da Cristante.

66' - Triplo cambio per l'Inter: fuori Candreva, Young e Lautaro, dentro Moses, Biraghi e Romelu Lukaku.

65' - Sprint di Spinazzola, con Candreva che lo ferma mettendo la palla in calcio d'angolo. Pellegrini dalla bandierina, Handanovic allontana col pugno.

63' Il cross di Bruno Perez viene deviato in calcio d'angolo da Young. Dagli sviluppi del corner, Pellegrini mette dentro l'area una palla che nessun compagno può arpionare.

60' - Barella entra duro su Veretout, ma per l'arbitro non c'è alcun intervento falloso.

59' - Gagliardini trova bene Sanchez in area, ma c'è l'anticipo di Bruno Peres. Calcio d'angolo in favore dell'Inter.

56' - Gol del 2-1 per la Roma. Mkhitaryan serve bene Dzeko in area di rigore ma, dopo gli interventi di Bastoni e de Vrij, alla fine la conclusione in porta è proprio dell'armeno.

53' - Bastoni per Lautaro Martinez, che buca Pau Lopez. L'argentino, però, viene pescato in fuorigioco dall'assistente di Di Bello, e la rete annullata.

48 - Grande palla di Dzeko e ottimo inserimento di Veretout all'interno dell'area di rigore. Handanovic salva l'Inter.

45' - Inizia il secondo tempo di Roma-Inter.

SECONDO TEMPO

45'+1' - Finisce in pareggio la prima frazione di gioco.

45'+1 - L'arbitro va a vedere al Var il fallo di Kolarov su Lautaro, precedente alla rete, ma non annulla il gol.

45'+1' - Pareggia la Roma, sfruttando la deviazione di de Vrij sul tiro di Spinazzola. L'ex Atalanta era stato servito bene da Dzeko.

44' - Mancini, attaccato da Sanchez, guadagna un calcio di punizione.

42' - Young regala un corner alla Roma: l'inglese, pensando di avere alle spalle Bruno Peres, non corre pericoli e mette la palla fuori.

41' - Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Candreva crossa, chiude Dzeko.

40' - Lautaro crossa verso Sanchez, Mancini non corre pericoli e devia la palla in calcio d'angolo.

37' - L'arbitro Di Bello si spiega con Conte in panchina, mentre Gagliardini è ancora a terra.

36' - Fallo di Diawara su Gagliardini, l'arbitro concede la norma del vantaggio e l'azione prosegue con la conclusione di Brozovic murata dalla retroguardia giallorossa.

33' - Mkhitaryan per Spinazzola, ma il tiro non è nè una conclusione nè un cross. Occasione sprecata per il classe '93.

32' - Contatto tra Bruno Peres e Young al limite dell'area di rigore, ma l'arbitro non concede il calcio di punizione bensì la rimessa per i nerazzurri.

31' - Fallo in attacco di Dzeko su Handanovic e calcio di punzione in favore dell'Inter.

28' - L'Inter riparte in contropiede, ma Lautaro viene anticipato bene da Ibanez.

26' - Grande opportunità per l'Inter di raddoppiare fallita da Brozovic, che consegna la palla a Pau Lopez.

24' - Dagli sviluppi del calcio d'angolo ci prova Mkhitaryan, ma la conclusione è abbondantemente alta sopra la traversa.

23' - Calcia Kolarov, ma Gagliardini mette in angolo di testa.

22' - Ammonizione per Barella e punizione dal limite dell'area di rigore per la Roma. Il talento dell'Inter interviene fallosamente su Mkhitaryan.

20' - Dzeko tenta il passaggio all'interno dell'area di rigore per Pellegrini. La palla, deviata, arriva senza problemi ad Handanovic.

19' - Calcio di punizione in favore dell'Inter, invece, per la trattenuta di Kolarov ai danni di Sanchez.

18' - Brozovic per Young, ma l'inglese è in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione per la Roma.

14' - L'Inter passa in vantaggio con Stefan de Vrij. L'olandese, dagli sviluppi del calcio d'angolo, spinge di testa la palla in porta.

13' - Primo calcio d'angolo per l'Inter: Candreva serve bene Sanchez, anticipato da Ibanez.

12' - Pellegrini serve bene Bruno Peres che crossa male dal fondo. La palla viene intercettata dalla retroguardia nerazzurra.

11' - Ottimo lancio di Brozovic per Sanchez, ma l'arbitro ferma il gioco per il fallo di Mancini sul centrocampista croato.

8' - Clamorosa occasione per la Roma. Dalla bandierina calcia Pellegrini, esce a vuoto Handanovic e Mancini, a tu per tu con la porta, fallisce il gol di testa.

8' - Spinazzola prova a entrare in area di rigore, ma viene murato da Candreva. Calcio d'angolo in favore della Roma.

6' - Cross morbido di Mancini in area di rigore, pulisce de Vrij.

3' - Spinazzola cerca e trova verticalmente Dzeko, murato da de Vrij. Calcio d'angolo in favore della Roma. Pellegrini dalla bandierina, ma la palla arriva direttamente ad Handanovic.

2' - Il cross di Bruno Peres viene intercettato da Barella, che fa ripartire l'Inter.

1' - Arriva il fischio d'inizio del match: comincia Roma-Inter.

PRIMO TEMPO

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta di Roma - Inter. In attesa della sfida di domani tra Lazio e Juventus, le due compagini sono pronte a sfidarsi allo Stadio Olimpico. Il risultato della gara sarà fondamentale anche per i biancocelesti. Distante dodici punti dai giallorossi, alla squadra di Simone Inzaghi manca ancora qualche punto per ottenere la matematica qualificazione in Champions. Occhio anche ai nerazzurri, con due punti in più rispetto alla Lazio. Una giornata con due big match, decisiva per le sorti delle squadre in cima alla classifica di Serie A.