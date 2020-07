Serie A, Sky non paga l'ultima rata per i diritti tv: il segnale verrà staccato?

Continua la bagarre tra Sky e la Lega Serie A sui diritti tv. L'emittente televisiva non ha ancora pagato l'ultima rata per la stagione calcistica in corso e tra meno di una settimana, il prossimo 12 luglio, scadrà l'ultimatum della Lega. Il rischio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è che, in caso di mancato pagamento, alcuni club stacchino il segnale. In settimana potrebbe essere convocata un'assemblea straordinaria per trovare una soluzione ed evitare la mancata trasmissione delle ultime decisive partite del campionato.

Lazio, la sfortuna continua: lesione al collaterale per Correa

Serie A, classifica a confronto con lo scorso anno: la Lazio meglio di tutte

TORNA ALLA HOME PAGE