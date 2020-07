Serie A, classifica a confronto con lo scorso anno: la Lazio meglio di tutte

Dopo 30 giornate di Serie A, è giusto iniziare a tirare le somme e a confrontare la situazione delle varie squadre con quella dello scorso anno. A 8 giornate dalla fine la classifica è molto diversa da quella della scorsa stagione. Spicca sicuramente la Lazio che con 17 punti in più della stagione 2018/19 è al secondo posto a 7 punti dalla Juve capolista che ha 6 punti in meno dello scorso anno. Bene l’Inter con 8 punti in più ma ancora meglio l’Atalanta, con 12, e il Bologna, con 14, che sogna un posto in Europa League. Tra le delusioni, il Napoli, partito male con Ancelotti, che ha ben 15 punti in meno, Samp e Torino, rispettivamente a -13 e -17, impegnate nella lotta salvezza e la Spal, ultima in classifica a -13.

LA CLASSIFICA RISPETTO ALLA SERIE A 2018/19 DOPO 30 GIORNATE

Juventus 75 (-6)

Lazio 68 (+17)

Inter 64 (+8)

Atalanta 63 (+12)

Roma 48 (=)

Napoli 48 (-15)

Milan 46 (-6)

Hellas Verona 42 (in Serie B)

Bologna 41 (+14)

Sassuolo 40 (+5)

Cagliari 39 (+6)

Parma 39 (+6)

Fiorentina 34 (-5)

Sampdoria 32 (-13)

Udinese 32 (+3)

Torino 31 (-17)

Genoa 27 (-6)

Lecce 25 (in Serie B)

Brescia 21 (in Serie B)

SPAL 19 (-13)

