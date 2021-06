Serie A spezzatino, dalla prossima stagione dieci gare in dieci orari diversi

Sempre più calcio spezzatino, questo è quello che trapela in vista della prossima stagione. Lunedì se ne parlerà nella riunione di Lega ma dividere i match in fasce orarie diverse è l'idea per far sì che il sistema Dazn non vada in blackout per il troppo traffico. Si partirebbe il sabato con gare alle: 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Cinque invece le partite la domenica: il lunch match delle 12.30, poi 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Monday night alle 20.45.

