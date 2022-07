Serie A - Tim, Dazn e Sky su un unico decoder: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Tim, Dazn e Sky sono a lavoro per far tornare i canali Dazn su Sky e anche l'app della piattaforma sul decoder Sky Q. E' quanto riportato da MilanoFinanza che specifica come gli abbonamenti rimarrebbero divisi ma gli utenti avrebbero tutto su un solo dispositivo e quindi con un unico telecomando. Sky con questo accordo verserebbe nelle casse di Dazn circa 10 milioni di euro e Tim ridurrebbe il suo impegno con Dazn da 340 milioni a circa 250, rinunciando all'esclusiva di Dazn.