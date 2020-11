Serie A, tre club non hanno pagato gli stipendi di giugno: rischiano la penalizzazione

Tre società di Serie A devono ancora pagare gli stipendi di giugno, ultimo mese della scorsa stagione. Come riporta Repubblica, questi tre club non hanno trovato gli accordi con i loro tesserati e c'è tempo fino al 16 novembre. Sei giorni per mettersi in regola, altrimenti si rischia la penalizzazione in classifica (2 punti per gli stipendi netti e 2 per i contributi).

