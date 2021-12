Serie A, tutti gli stakanovisti: i giocatori più utilizzati dai propri allenatori

Il girone di andata di Serie A si è concluso da poco. Mentre la testa è già proiettata al nuovo anno, è giusto anche tirare le somme per quanto riguarda il 2021. Chi sono i giocatori più utilizzati dai propri allenatori in queste prime 19 giornate di campionato? Tuttomercatowebweb ha stilato la lista di tutti gli stankanovisti della massima Serie A. Per la Lazio il calciatore tenuto in campo per più tempo da Sarri è Francesco Acerbi con 1606 giri di lancette in campo.

LA LISTA COMPLETA

Atalanta, Palomino 1.309 minuti

Bologna, Medel 1.710 minuti

Cagliari, Joao Pedro 1.708 minuti

Empoli, Stojanovic 1.392 minuti

Fiorentina, Vlahovic 1.698 minuti

Genoa, Cambiaso 1.466 minuti

Inter, Brozovic 1.575 minuti

Juventus, Bonucci 1.350 minuti

Lazio, Acerbi 1.606 minuti

Milan, Tomori 1.471 minuti

Napoli, Di Lorenzo 1.710 minuti

Roma, Ibanez 1.620 minuti

Salernitana, Gyomber 1.416 minuti

Sampdoria, Candreva 1.701 minuti

Sassuolo, Ferrari 1.693 minuti

Spezia, Gyasi 1.641 minuti

Torino, Lukic 1.579 minuti

Udinese, Becao 1.515 minuti

Venezia, Ceccaroni 1.683 minuti

Verona, Faraoni 1.633 minuti

Pubblicato ieri alle 18:00