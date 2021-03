Serie A, ufficiale la data di recupero di Inter - Sassuolo: il comunicato

“Si comunica che la gara di Serie A TIM Inter-Sassuolo, valevole per la nona giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, sarà recuperata mercoledì 7 aprile, con inizio alle ore 18.45”. Così la Lega Serie A, attraverso questo comunicato ufficiale, ha reso nota la data di recupero di Inter - Sassuolo, match non disputato lo scorso 20 marzo. L'incontro si disputerà in contemporanea con il recupero di Juventus - Napoli.