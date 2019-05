Serie B, altro ribaltone: si giocherà il playout tra Foggia e Salernitana

Per la Serie B quello che si sta per concludere si può considerare come un vero e proprio annus horribilis. Oggi è arrivato l’ennesimo ribaltone per quanto riguarda i playout, che erano stati annullati da una decisione della Lega di B. Il Collegio di Garanzia ha decretato infatti il ripristino dello spareggio tra Foggia e Salernitana, rispettivamente quartultima e quintultima classificata in seguito alla retrocessione all’ultimo posto del Palermo. A breve saranno ufficializzate le date delle sfide di andata e ritorno.

